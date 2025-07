Frischgeteert: Frau wird bei Baustelle von Straße "verschlungen"

Am 26. Juli 2025 tat sich auf einer starkbefahrenen Kreuzung in Singapur urplötzlich ein metertiefes Loch auf , das zwei ganze Fahrspuren einnahm. Ein Auto inklusive Fahrerin stürzte in das sogenannte Sinkhole, das offenbar durch Bauarbeiten entstand.

Ein Betonring, der beim Bau eines tieferen Kanalschachts helfen sollte, hielt den Belastungen nicht stand. Möglicherweise war der Boden darunter erodiert oder ungleich belastet. Das führte schließlich zum Einsturz eines Teils der Straße – genau in dem Moment, als eine Autofahrerin vorbeifuhr und in das entstehende Sinkhole fiel. Experten vermuten, dass das Gewicht nicht gleichmäßig verteilt war, weil Erde oder Wasser unter dem Ring weggespült wurden. Dadurch entstand ein Hohlraum, der die Ringstruktur beschädigt.

Warum war das so gefährlich?

Unterirdische Hohlräume, etwa durch undichte Wasserrohre, können langsam entstehen, ohne sichtbare Warnzeichen. Allein in den USA gelten etwa 20 Prozent der Fläche als sinkhole-gefährdet. In Österreich entstehen natürliche Senken, die man geologisch als Sinkholes oder Dolinen bezeichnet, besonders in Karstgebieten. Sie sind deutlich seltener in besiedelten Regionen, können aber vereinzelt auch Schäden an Infrastruktur verursachen.