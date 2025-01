Timo war 2023 Teilnehmer der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" und bekam nach einer Woche in der Show bereits einen Korb. Auch Julia hatte bei "Bauer sucht Frau International" im letzten Jahr kein Glück in der Liebe. Jetzt fanden die beiden Ex-Kandidaten aber unabhängig von der Show zueinander.

Der Kontakt zwischen Timo und Julia entstand über Instagram, wie sie in einem Interview mit OK! Magazin erzählen. Nach einigen Nachrichten und Telefonaten trafen sie sich erstmals persönlich im September 2024 auf der Geburtstagsfeier des Bullenzüchters Siegfried. Beide berichten, dass sie sofort auf einer Wellenlänge waren und sich ihre Beziehung von einer Freundschaft zu einer Partnerschaft entwickelte.

"Von dem Moment an, als ich mit Julia in Verbindung trat, hatte ich gleich das Gefühl einer unbeschreiblichen Anziehung. Etwas in ihr hat mich gleich berührt und ich spürte, sie ist etwas Besonderes", so der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidat über seine neue Beziehung.