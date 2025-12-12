Was ist denn nur bei Sänger Bad Bunny los? Der Musiker befindet sich gerade auf seiner "Debí tirar más fotos"-Welttournee und begeistert Tausende Fans mit seinen Liedern auf der Bühne. Doch genau diese stellt für ihn ein Problem dar: Erst im September hatte sich der Musiker bei einem Konzert in San Juan in Puerto Rico am Knie verletzt, als er wie ein Kaninchen über die Bühne gehoppelt ist.

Bad Bunny verletzt sich Knie bei Konzert Auf TikTok wurde der Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger aufs Korn genommen: "Wenn du über 30 bist und deine Knie dich daran erinnern, dass du Pilates machen musst", heißt es über einer Aufnahme, die den verletzten 31-Jährigen zeigt, der von der Bühne humpelt. Benito Antonio Martínez Ocasio, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, hat nun erneut bei einem Konzert für einen Fauxpas gesorgt, als er während seiner Performance ausgerutscht und hingefallen ist.

Video von Sturz geht viral Am 10. Dezember trat Ocasio in Mexico City auf und heizte seinen Fans mit dem Song "Efecto" ein, doch genau während des Auftritts passierte ihm ein Missgeschick: Während er über die Bühne tanzte, rutschte er plötzlich aus und fiel auf den Boden. Nach dem Sturz saß er einige Augenblicke sichtlich bedrückt auf dem Boden und starrte in die Menge. Seine Fans zeigten sich unterstützend und sangen das Lied weiter, während der Künstler sich erneut sammeln konnte, um weiterzusingen. Im Netz verbreiteten sich mehrere Aufnahmen des Zwischenfalls. Im Vergleich zu seinem Sturz im September hat sich Bad Bunny diesmal glücklicherweise nicht verletzt.