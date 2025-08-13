Fremdgeknutscht während Kennenlernphase

Im großen Wiedersehen kam dann der Paukenschlag: Martin und Clara sind nicht mehr zusammen, weil der Bachelor Ex-Kandidatin Lena während seiner Kennenlernphase mit der Siegerin geküsst hat. "Wir waren länger unterwegs. Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben", erklärte der Bachelor.

Das hat ihm zwar Clara verziehen, doch kurz darauf zerbrach ihre Verbindung – das Liebes-Aus sei von Martin ausgegangen. Die Siegerin dachte eigentlich, dass die Kennenlernphase mit Braun "exklusiv" sei und war nach dem Fremdkuss verletzt. Und auch Lena war von der Aktion nur wenig begeistert, sie habe den Kuss "sofort bereut".