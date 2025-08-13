"Bachelor" betrügt Siegerin nach Finale – mit Ex-Kandidatin
Zum zweiten Mal haben in der Show "Die Bachelors" zwei Rosenkavaliere nach ihrer Herzdame gesucht. Felix Stein (32) und Martin Braun (35) suchten in der Show die wahre Liebe. Während einige Damen mit gebrochenem Herzen und ohne Rose nach Hause fahren mussten, entschieden sich gleich drei Kandidatinnen dazu, die Sendung freiwillig zu verlassen – in der neunten Folge waren es sogar zwei Frauen, die gleichzeitig auf die Rose der Liebe verzichtet haben.
Im großen Finale und Wiedersehen, das bereits auf RTL+ als Stream verfügbar ist und am 27. August auf RTL ausgestrahlt wird, wurden emotionale Entscheidungen getroffen. Doch jetzt wird bekannt, dass nicht nur Liebeswolken auf dem "Bachelors"-Himmel zu sehen waren, sondern auch ein turbulentes Gewitter der Untreue!
Achtung, Spoiler: Bachelor Martin ging Siegerin fremd
Im Finale hat sich Martin für Finalistin Clara entschiedenen und ihr die letzte Rose geschenkt. Zur Erinnerung: Clara und Martin hatten den ersten Kuss in der Show. Die Finalistin war von seiner Entscheidung, ihr die letzte Rose zu geben, überrascht. Sie war sich sicher, dass Halbfinalistin Lena sein Herz erobert hat.
- Diese hatte jedoch in der 9. Folge die Sendung freiwillig verlassen, nachdem sie ihm gebeichtet hat, dass sie sich nicht "an der Seite eines Familienvaters" sieht.
- Die Anziehung zwischen den beiden würde für diesen Schritt laut der Kandidatin nicht ausreichen: "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich mich nicht verlieben werde", erklärte Lena damals, die Martin weinend zurücklassen musste.
- Der Rosenkavalier hatte bereits Gefühle für die Kandidatin entwickelt und war von ihrem Exit emotional aufgewühlt.
Fremdgeknutscht während Kennenlernphase
Im großen Wiedersehen kam dann der Paukenschlag: Martin und Clara sind nicht mehr zusammen, weil der Bachelor Ex-Kandidatin Lena während seiner Kennenlernphase mit der Siegerin geküsst hat. "Wir waren länger unterwegs. Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben", erklärte der Bachelor.
Das hat ihm zwar Clara verziehen, doch kurz darauf zerbrach ihre Verbindung – das Liebes-Aus sei von Martin ausgegangen. Die Siegerin dachte eigentlich, dass die Kennenlernphase mit Braun "exklusiv" sei und war nach dem Fremdkuss verletzt. Und auch Lena war von der Aktion nur wenig begeistert, sie habe den Kuss "sofort bereut".
So reagiert das Publikum
Auch Felix und seine Herzdame Seyma sind nach dem Finale kein Paar mehr. Die aktuelle Staffel hat also kein Liebesglück für die Singles gebracht. Die Fans sind von dem Finale und Wiedersehen schockiert und lassen im Netz Dampf ab:
- "Das war alles eine reine Katastrophe."
- "Beide Männer standen nicht zu 100% hinter ihrer letzten Rose!"
- "Schreckliches Wiedersehen sag ich nur 😤"
- "Tja, Martin und Lena, was soll man da noch sagen. Das hätten sie sich sparen können die Aktion, mir tut Clara unendlich leid und ich hoffe, dass sie bald damit abschließen kann."
- "Wiiiieee heftig ist bitte das Ende vom Wiedersehen. I‘m shocked."
- "Alter, was war das bitte …"
