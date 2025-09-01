Amazon geht neue Wege im Retourenprozess: Kunden sollen künftig bei bestimmten Produkten die Möglichkeit bekommen, einen Teil des Kaufpreises zurückerstattet zu bekommen – ohne die Ware zurückschicken zu müssen.

Geld statt Retoure Bisher mussten unzufriedene Käufer die Ware vollständig zurückschicken, um ihr Geld zu erhalten. Mit der neuen Option reicht es, die Ware zu behalten und einen Preisnachlass zu akzeptieren. Amazon beschreibt dies in einer offiziellen Meldung als "flexible Option für den Rückabwicklungsprozess".

Klima als Grund angeführt Das Unternehmen betont, dass weniger Rücksendungen gleichzeitig weniger Transporte bedeuten. Das spart Kosten, reduziert Logistikaufwand und wirkt sich positiv auf die Umweltbilanz aus. Zudem soll der Kundenservice verbessert werden. Es wird erwartet, dass der Service durch diesen Schritt als komfortabler und kundenfreundlicher wahrgenommen wird, um insbesondere unzufriedenen Kunden besser entgegenzukommen.

Kunden sind skeptisch Das Modell wird derzeit testweise eingeführt und bereits an ersten Kunden angewandt. Doch diese scheinen noch nicht ganz so überzeugt; in den sozialen Medien beschweren sich einige über den neuen Rückerstattungsprozess: "Ich habe ein Küchenutensil zurückgeben wollen und nur 2,50 Euro erhalten – das lohnt sich ja wirklich nicht!", so eine Nutzerin auf X.

Höhe der Rückerstattung undurchsichtig Bisher hat Amazon keine genauen Details zur Berechnung der Teilrückerstattung veröffentlicht. Aus ersten Nutzerberichten ist aber abzuleiten, dass es keine feste prozentuale Formel gibt, sondern Amazon individuell entscheidet. Damit ist ein transparenter Abwicklungsprozess fast unmöglich, was auch Kunden verärgert: "Ich hoffe, das führt nicht dazu, dass die Preise in Zukunft stillschweigend höher angesetzt werden".

Kritiker sehen Greenwashing Auch der Umweltaspekt wirft weitere Fragen auf. Greenpeace und andere NGOs warnen etwa, dass Teilrückerstattungen allein das Retourenproblem nicht nachhaltig lösen: "Der Kern bleibt die Überproduktion und die Wegwerfmentalität im Onlinehandel". Denn sollten Kunden die Ware nicht nutzen, landet sie früher oder später im Müll, ohne jemals einen Nutzen gehabt zu haben. Kritiker sehen im neuen Modell also eher ein PR-freundliches Argument als eine echte Klimaschutzmaßnahme.

Amazon 2021 wegen Retouren unter Druck Es ist nicht das erste Mal, dass Amazon wegen der Retouren-Politik unter Beschuss steht. Bereits 2021 zeigte eine Untersuchung von ZDF und Business Insider, dass Amazon europaweit neuwertige Produkte vernichten ließ. Greenpeace berichtete, dass in 18 Monaten rund 1.840 Tonnen Waren entsorgt wurden, darunter viele Artikel der Kategorie "Verschiedenes".