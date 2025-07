Ein Klick, ein Like, ein Kleid für drei Euro

Ultra- vs. Fast-Fashion

Das Gesetz unterscheidet zwischen Ultra-Fast-Fashion und Fast-Fashion – doch was ist der Unterschied?

Zu Ultra-Fast-Fashion zählen in erster Linie chinesische Unternehmen wie Temu, Shein oder AliExpress. Ihr Geschäftsmodell basiert darauf, Daten von Social-Media-Nutzern auszuwerten – so können sie Trends sofort erkennen und Kleidung bedarfsorientiert in sehr kleinen Mengen produzieren – oft auch innerhalb weniger Tage. Ihre Produktionszyklen sind also sehr kurz.

Diese extrem günstigen Kleidungsstücke sprechen besonders junge Menschen an: Ein Kleid, das bei etablierten Marken oft mehrere Hundert Euro kostet, wird bei Anbietern wie Shein regelrecht verschenkt. Hinzu kommen oft hohe Versandkosten, die anfallen, wenn die Mindestbestellmenge nicht erreicht wird. Das schafft einen weiteren Anreiz für Kunden, mehr zu bestellen.