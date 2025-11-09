Es zählt zu den "stärksten und außergewöhnlichsten Bieren, die je gebraut wurden", erklärt Jamie Allsopp, ein direkter Nachkomme des ursprünglichen Brauers von Allsopp’s Arctic Ale – einem über 150 Jahre alten Bier, das einst für Arktis-Expeditionen kreiert wurde. Anlässlich des Jubiläums plant der Besitzer einer der wenigen noch existierenden Flaschen dieser Rarität, das kostbare Gebräu zu öffnen. Und zwar aus einem ganz besonderen Anlass.

Süß, kalorienreich und alkoholhaltig Das Bier wurde 1875 speziell für Arktis-Forscher als nahrhafter Energiespender gebraut. Mit einem Alkoholgehalt von rund neun Prozent und einem hohen Anteil an unvergärbaren Zucker hielt das Gebräu selbst Temperaturen von bis zu minus 40 Grad stand – ohne einzufrieren. Im Gegensatz zu herkömmlichem Bier enthält die Arktis-Version laut Daily Mail sechsmal so viel Zucker und damit jede Menge Kalorien, die erschöpften Entdeckern rasch neue Kraft spendeten.

Eines der teuersten Biere weltweit Der schottischen Brauer Dougal Gunn Sharp ergatterte schon vor rund zehn Jahren bei einer Auktion eine Flasche des seltenen Biers, das zu den teuersten der Welt zählt. Damals zahlte er über 3.000 Pfund (rund 3.400 Euro). "Man kann gar nicht genug betonen, wie selten diese Flasche ist", so Sharp.

Brauer will 150 Jahre altes Bier öffnen Zum 150-jährigen Jubiläum hatte der Bier-Experte eine besondere Idee: Er möchte die Rarität öffnen und das Starkbier verwenden, um eine neue Charge zu brauen. Mit der Unterstützung von Jamie Allsopp soll dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Dazu muss jedoch die Flasche geöffnet werden: "Manche halten es vielleicht für verrückt, sie zu öffnen, aber ich denke, der wahre Wahnsinn wäre, sie einfach im Regal stehenzulassen. Bier ist dazu da, geteilt zu werden, besonders jetzt, zum 150. Jubiläum", erklärt Sharp.

"So etwas hat es noch nie gegeben" Der direkte Nachfahre Allsopps zeigt sich begeistert: "Die Vorstellung, buchstäblich Geschichte in ein neues Bier zu gießen, ist eine Art Alchemie. So etwas hat es noch nie gegeben, und es ist die perfekte Art, eine fast 170 Jahre alte Braugeschichte wieder aufleben zu lassen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Martyn Cornell via https://zythophile.co.uk/ So sieht das Allsopp’s Arctic Ale von 1875 im Glas aus. (Copyright: Martyn Cornell)