Vierer-Bob mit Pilot Maier nach erstem Tag 21.

27 hundertstel Sekunden trennen Österreichs Vierer-Bob, gesteuert von Benjamin Maier, vom angestrebten Ziel. Nach zwei von vier Läufen am Samstag bei den Olympischen Winterspielen liegt der ÖBSV-Schlitten an 21. Stelle. Angestrebt wird ein Top-20-Platz, der gleichzeitig die Qualifikation für den vierten Lauf am Sonntag bedeuten würde.

In Führung liegt Russland 1 mit Pilot Alexander Subkow knapp vor Lettland 1 (+0,04) und Deutschland 1 (0,16). Die Entscheidung folgt am Sonntag (10.30/12.00). Der vierte Lauf wird nur von den besten 20 Teams bestritten.

Für Benjamin Maier, Stefan Withalm, Markus Sammer und Angel Somov ist das Ziel Top 20 in Reichweite. Im ersten Lauf noch auf Platz 23 steigerte sich das Quartett. "Wir werden morgen alles geben, dass wir das Ziel da erreichen. 27 Hundertstel sind schon viel, aber wenn wir hundert Prozent geben, ist das nicht so weit hergeholt", sagte Pilot Maier zur APA - Austria Presse Agentur. Fehler zwischen den Kurven elf und 15 in beiden Läufen sollen in den weiteren Heats nicht mehr passieren, dann sei das schaffbar.

Vom Erfolgstag ihrer ÖOC-Kollegen mit fünf Medaillen haben Maier und Co. wenig mitgekriegt. "Super für Östereich. Wir haben wenig davon mitbekommen, wir waren mit unseren Läufen beschäftigt."