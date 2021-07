Hayböck gewinnt die Quali

Michael Hayböck und Gregor Schlierenzauer haben am Samstag in der Qualifikation für den olympischen Bewerb von der Normalschanze einen starken Eindruck hinterlassen. Der 22-jährige Oberösterreicher machte sich in der Qualifikation bei guter Stimmung vor etwa 5.000 Zuschauern mit einem 101-m-Satz zum Qualifikationssieger, auch Thomas Morgenstern steht mit Rang neun im Bewerb.

Gregor Schlierenzauer, wie Tourneesieger Thomas Diethart vorqualifiziert, zauberte einen 104-m-Satz in den Auslauf und zeigte, dass er im Kampf um sein erstes Einzel-Gold am Sonntag (18.30 Uhr MEZ) ganz vorne mitreden wird. Hayböck war zuvor im Probesprung ebenfalls 104 m weit gesprungen.

Die Zimmerkollegen bei diesen Olympischen Spielen sind nach den Eindrücken der Qualifikation die zwei heißesten Eisen aus dem rot-weiß-roten Team für die erste Entscheidung im RusSki Gorki Jumping Centre von Krasnaja Poljana.

Hayböcks bisherige Performance in Training und Qualifikation erinnert ein wenig an Thomas Dietharts Auftritte zu Beginn der Vierschanzen-Tournee. "Es schaut so aus, als wenn die Schanze und ich ein ganz gutes Team wären. Es ist echt so, dass es recht einfach ist", sagte Hayböck im Auslauf. "Der Sprung war sogar ein wenig komisch, weil ich einen leichten Skifehler hatte. Aber ich bin mir momentan so sicher, in dem, was ich tue, und dann geht es so auch."