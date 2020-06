Russe Alexander Tretjakow holt Gold

Der Russe Alexander Tretjakow hat sich am Samstag im olympischen Skeleton-Bewerb der Herren die Goldmedaille gesichert. Der Olympia-Dritte von Vancouver 2010 setzte sich in Krasnaja Poljana nach vier Läufen 0,81 Sekunden vor dem Letten Martins Dukurs durch, der vor vier Jahren ebenfalls Zweiter gewesen war. Bronze ging an Matthew Antoine aus den USA (2,97).

Der Österreicher Matthias Guggenberger, der Achte von 2010, klassierte sich mit 4,71 Sekunden Rückstand an der 14. Stelle, Raphael Maier landete bei seinem Olympia-Debüt auf dem 19. Platz (6,57 zurück).