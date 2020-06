Schlierenzauer schließt Pause nach Saison nicht aus

Über die von ihm angesprochenen Dinge, die ihm schon länger im Magen liegen, wollte Schlierenzauer aber nicht sprechen. "Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Man wird jetzt die Saison noch richtig durchziehen und alles andere wird man dann besprechen und ausreden." An Olympia 2018 und einen weiteren Versuch will Schlierenzauer noch nicht denken, der 41-jährige Noriaki Kasai hatte das ja bereits angekündigt.

"Ja, der, der schaut auch noch jung aus", scherzte Schlierenzauer und erklärte das auch mit gewisser Leere. "In Vancouver war es so, dass ich herunten gestanden bin und ich mir gedacht habe: In Russland ist das große Ziel Olympia-Gold. Da bin ich da und spüre doch ein bisserl eine Leere und ein bisserl Müdigkeit", gestand der 52-fache Weltcup-Sieger. Der Sportler denke immer in Olympiaden. "Da habe ich jetzt zwei hinter mir. Es ist sehr viel passiert, aber irgendwo merke ich auch, dass vielleicht eine Zeit da ist, um das Ganze einmal mit ein bisserl Abstand zu betrachten."

Auf die Frage, ob denn nach dieser Saison eine Pause vorstellbar wäre? "Ja, ist vorstellbar." Doch noch stellt sich Schlierenzauer dem Weltcup, Zeit zum Abschalten bleibt ihm keine. "Jetzt kommt die Skandinavien-Tour, die ist auch immer ganz cool. Dann Skiflug-WM, Planica - Schlussstrich ziehen, dann schauen wir mal."