Bjørndalen ist der König der Winterspiele

Eines ist für Ole Einar klar: Vergleiche mit Langläufer Bjørn Dæhlie will er erst gar nicht hören. „Was er geleistet hat, ist einmalig“, sagte der Norweger am Mittwoch - nachdem er den Gold-Rekord seines Landsmanns eingestellt hatte.

Ole Einar Bjørndalen gewann mit der norwegischen Mixed-Staffel seine achte olympische Goldmedaille. Mit weiteren vier Silber- und einer Brozemedaille ist er nun vor Dæhlie der erfolgreichste Teilnehmer an Winterspielen. Dæhlie dominierte in den 90er-Jahren den Langlaufsport (acht Gold- und vier Silbermedaillen bei Olympia), Bjørndalen gewann am Mittwoch mit dem Gold in der Staffel seine 13. Olympiamedaille. Und Österreich kann sich mitfreuen: Der Rekordhalter lebt in Osttirol.

Der 47-jährige Dæhlie aber bleibt ein Vorbild für den 40-jährigen Bjørndalen. Dieser kann am Samstag seine Sammlung bei der Herrenstaffel noch erweitern.