Tag 5 zum Nachlesen

Sonnig und trocken begann der fünfte Wettkampftag in Sotschi. Die Meteorologen sagen für die Schwarzmeerküste, wo die Hallenwettbewerbe stattfinden, für heute frühlingshafte Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius voraus. In der Bergregion Krasnaja Poljana liegen die Temperaturen mit plus sieben Grad erneut klar über dem Gefrierpunkt.