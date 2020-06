Felix Neureuther brach Training ab

Der Start des Deutschen Felix Neureuther am Mittwoch im olympischen Riesentorlauf (Mittwoch) ist sehr unwahrscheinlich. Wie der Deutsche Skiverband ( DSV) am Montag mitteilte, musste der 29-Jährige eine Trainingsfahrt am Montag abrechen. "Es ist mir wie aus dem Nichts in den Nacken geschossen. Es war sehr schmerzhaft. Daraufhin habe ich das Training beendet", wurde Neureuther von einem Sprecher zitiert.

Beim Freifahren sei es laut DSV noch ganz gut gegangen. Bei der zweiten Fahrt mit Stangen traten dann die Probleme auf. Neureuther, der bei seinem Autounfall am Freitag ein Schleudertrauma erlitten hat, legt sein Hauptaugenmerk in Sotschi auf den für Samstag angesetzten Slalom.