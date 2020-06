Österreich geht gegen Slowenien unter

Manny Viveiros seufzte tief, seine Stirn lag in Falten, während er den Blick durch den Pressekonferenz-Raum schweifen ließ. Ratlos sah er aus, vor allem aber enttäuscht. "Ich kann es mir nicht wirklich erklären, warum wir so gar nicht ins Spiel gekommen sind. Ich habe keine Antwort heute", sagte Österreichs Teamchef nach der bitteren 0:4-Niederlage gegen Slowenien, die das rot-weiß-rote Olympia-Abenteuer beendete. Aus war der Traum vom historischen Aufstieg ins Viertelfinale.

Antworten fehlten auch auf die Fragen nach ausschweifenden Feiern nach dem Sieg gegen Norwegen am Sonntag in Krasnaja Poljana. Einige Teamspieler sollen bis in die frühen Morgenstunden unterwegs gewesen sein – 30 Stunden vor dem wichtigen Spiel gegen Slowenien. "Darüber habe ich keine Informationen", sagte Viveiros. Teamkapitän Thomas Vanek sagte: "Wir waren oben nur etwas essen. Jeder hat sich gut fokussiert, trainiert und eingestellt. Wir waren einfach die schlechtere Mannschaft." Auch der NHL-Stürmer selbst hatte schon bessere Partien gespielt, beim 0:2, das Urbas in Unterzahl erzielte, war er direkt beteiligt. "Er war in Ordnung", sagte Teamchef Viveiros über seinen Kapitän, klang dabei aber nicht ganz überzeugend.