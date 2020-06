Der Schneegleiter hält Osttimors Fahne hoch

Repúblika Demokrátika Timór-Leste. So lautet in der Landessprache das Land, das auf Deutsch als Osttimor bezeichnet wird. Die einzige Grenze trennt das Land auf der Insel Timor von Indonesien. 1975 wurde Timor-Leste von Portugal unabhängig, erst 2002 gab es die internationale Anerkennung.

Portugiesisch und Tetum sind die Landessprachen. Und in Tetum existiert das Wort Skifahren nicht. Trotzdem tritt der erste Teilnehmer aus Osttimor an Winterspielen am Samstag just im Herren-Slalom an. Yohan Goutt Concalves ist 19 Jahre und in Frankreich aufgewachsen. Timor-Leste ist die Heimat seiner Mutter. "Sie hat immer Kontakt mit ihrer Familie gehalten, ich war jedes Jahr zumindest für einen Monat dort", sagt Yohan Goutt. Das war auch der Grund, warum er aus Timor-Leste Unterstützung bekommt. "Der Präsident sagt mir, dass sie mich unterstützen, weil ich nicht vergessen habe, woher ich komme." Seit Juni hat er rund 75.000 Dollar in die Vorbereitung investiert. Einen Teil hat er selbst gezahlt, ein Teil kam von einem privaten Sponsor aus Osttimor.