Der jüngste Pilot steuert den Endlauf an

Schön langsam hat sich Benjamin Maier mit dem olympischen Eiskanal angefreundet. Der Tiroler Pilot, mit 19 der jüngste Lenker im Starterfeld, hatte die Strecke bis vor drei Wochen nur vom Hörensagen gekannt, "aber inzwischen hab’ ich schon genug Fahrten", sagt Maier.

Der 22. Platz im Zweier-Bewerb hat Lust auf mehr gemacht. Vor allem, weil Maier sich von Lauf zu Lauf gesteigert und nun das richtige Gefühl für den Eiskanal bekommen hat. Mit seinen Kollegen Markus Sammer, Angel Somov und Stefan Withalm steuert der 19-Jährige im Vierer-Bewerb am Samstag das Finale der besten 20 an, welches am Schlusstag der Spiele stattfinden wird.

"Dass wir überhaupt hier sind, ist schon gewaltig", sagt Maier, der als großes Versprechen für die Bob-Zukunft gilt. 2012 hatte er bereits bei den Olympischen Jugendspielen Silber geholt, bei der Heim-WM auf der Hausbahn in Igls soll der Tiroler 2016 schon um die Spitzenplätze mitfahren.