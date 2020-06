Brodka holte Polens erstes Eisschnelllauf-Gold

Zbigniew Brodka hat am Samstag die Favoriten überrascht und über 1.500 Meter bei den Olympischen Spielen in Sotschi die erste Eisschnelllauf-Goldmedaille für Polen erkämpft. Brodka setzte sich in einer Millimeter-Entscheidung in 1:45,006 Minuten vor dem Niederländer Koen Verweij durch, der nur drei Tausendstel langsamer war. Der Kanadier Denny Morrison (1:45,22) holte Bronze.

Den US-Amerikanern war rund eine Stunde vor dem Bewerb vom Internationalen Olympischen Komitee ( IOC) gestattet worden, auf ihre Anzüge vom Weltcup zu wechseln. Doch das brachte nicht den gewünschten Erfolg, Brian Hansen landete als Bester des US-Teams mit 59 Hundertstel Rückstand nur auf Platz sieben. Shani Davis blieb nach Platz acht über 1.000 m mit Rang elf (+0,98) erneut weit von einer Medaille weg.