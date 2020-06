Aus der Redaktion

Ein paar Tage müssen wir noch warten, dann gehen die Kämpfe um olympisches Gold los, dann werden die 22. Winterspiele eröffnet. Für den KURIER ist die Sportberichterstattung immer wichtig gewesen, also haben wir uns auch diesmal bestens vorbereitet.



Sportchef Bernhard Hanisch leitet von Wien aus die Operation Sotschi, die Kollegen Christina Pertl, Stefan Sigwarth und Christoph Geiler sind ans Schwarze Meer geflogen.



Erstmals kooperieren wir mit den Kollegen der Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel. So bekommen wir Zugang zu den deutschen Olympioniken, und unsere Leser erhalten zusätzliche spannende Reportagen aus einem anderen Blickwinkel.



Diese Zusammenarbeit werden wir im Juni in Brasilien fortsetzen.



Diesmal sind unsere Kicker ja leider bei der Weltmeisterschaft nicht dabei, aber KURIER-Reporter werden von den Spielstätten berichten und dort mit den Tagesspiegel-Fußball-Experten kooperieren. So werden unsere Leser mehr erfahren und schneller informiert sein, nicht nur über Jogi Löws Truppe.



Wir wünschen unseren Sportlern viel Erfolg,



H. Brandstätter, Herausgeber