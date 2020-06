90 Jahre Winterspiele

Auf Österreich ist Verlass. 21-mal wurden bisher Olympische Winterspiele ausgetragen, 21-mal waren rot-weiß-rote Athleten dabei. Daran ändert sich auch bei der 22. Auflage im russischen Sotschi nichts. Im Gegenteil, wird Österreich von 7. bis 23. Februar doch durch ein Rekordaufgebot von 130 Athleten vertreten – freilich auch wegen der Premiere zwölf neuer Wettbewerbe.



258 Athleten traten bei der Premiere 1924 in Chamonix an, darunter elf Frauen. In Sotschi kämpfen 2900 Sportler aus 85 Nationen in 98 Bewerben um Ruhm, Ehre und Edelmetall.



Seit 90 Jahren werden Winterspiele ausgetragen, seit 20 Jahren abwechselnd mit den Sommerspielen. Der olympische Wanderzirkus ist seit der Premiere in Chamonix 1924 ganz schön herumgekommen (siehe Karte), eine subtropische Region war aber noch nie dabei – bis jetzt, bis Sotschi 2014.



Russland von A - Z: