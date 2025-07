Wie die KURIER Lernhäuser Kinder stark machen

Wenn Lernen zur Hürde wird, braucht es Menschen, die Kinder und Jugendliche an die Hand nehmen. Genau das leisten die KURIER Lernhäuser in Kooperation mit dem Österreichischen Roten Kreuz – Tag für Tag, in mehr als 130 Einrichtungen quer durch Österreich. Dort erhalten Kinder aus Familien, die sich teure Nachhilfe nicht leisten können, genau die Unterstützung, die sie brauchen, um ihre schulischen Ziele zu erreichen und selbstbewusst ins Leben zu starten.

Fast jedes zweite Schulkind in Österreich ist auf Förderung angewiesen. Doch längst nicht alle Familien können ihren Kindern Nachmittagsbetreuung oder gezielte Lernhilfe ermöglichen. Hier setzen die Lernhäuser an: kostenlos, niederschwellig und mit Herz. In den Lernhäusern begleiten professionelle Pädagog:innen und freiwillige Helfer:innen Kinder zwischen 6 und 15 Jahren beim Lernen – in Kleingruppen oder Einzelsettings.

Das Programm ist vielfältig:

Festigung von Sprach- und Lesekompetenz

Vertiefung mathematischer Grundlagen

Vorbereitung auf Schularbeiten und Tests

Gemeinsame Ausflüge und Freizeitaktivitäten

Information über weiterführende Schulen

Ein sicherer Platz zum Wachsen

Besonders in Graz, wo die Lernhäuser montags bis freitags geöffnet sind, finden Kinder, die keinen Platz in der Nachmittagsbetreuung haben, einen sicheren Ort. Sie lernen in der Nachmittagsgruppe U12 oder der Abendgruppe U16 – kostenfrei und mit individueller Unterstützung.

Auch in Niederösterreich werden Lernhäuser zum Sprungbrett in eine bessere Zukunft: Hier geht es nicht nur um Hausaufgabenhilfe, sondern auch um soziale Teilhabe und die Chance, neue Perspektiven zu entdecken. Oft sind es kleine Erfolgserlebnisse, die Großes bewirken – wenn etwa ein Kind erstmals eine Schularbeit mit einem „Gut“ oder sogar einem „Sehr Gut“ nach Hause bringt.

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung

Doch ohne Spenden wäre dieses Angebot nicht möglich. Die KURIER Lernhäuser finanzieren sich überwiegend aus privaten Beiträgen. Damit auch künftig Kinder mit Lernschwierigkeiten gefördert werden können, braucht es Ihre Hilfe.

Spenden Sie Bildung – helfen Sie mit, Chancen zu schaffen!

Schon mit einem kleinen Beitrag bewirken Sie Großes:

10 Euro finanzieren Lernmaterial für ein Kind – einen ganzen Monat lang.

finanzieren Lernmaterial für ein Kind – einen ganzen Monat lang. 20 Euro decken den Bedarf für zwei Kinder.

decken den Bedarf für zwei Kinder. 50 Euro schenken drei Kindern einen Tag Lernbegleitung im Lernhaus.

schenken drei Kindern einen Tag Lernbegleitung im Lernhaus. 125 Euro ermöglichen einer ganzen Gruppe von 15 Kindern eine wertvolle Lernstunde.

Jetzt spenden und Zukunft bauen:

Spendenkonto:

IBAN: AT71 3100 0000 0099 9995

Zahlungsreferenz: 1221

Oder überweisen Sie einen beliebigen Betrag – jeder Euro zählt!

Helfen Sie mit, Bildung für alle möglich zu machen – jedes Kind verdient eine faire Chance!