Von Wissensvermittlung bis zur Kinderdisco

Am 16. Juni 2025 war es endlich soweit: Acht Kinder des Lernhauses Tulln mit ihren vier Rotkreuz-Betreuerrinnen und Betreuern, zwei Fahrern und zwei Kolleginnen, die derzeit im Roten Kreuz das Freiwillige Sozialjahr absolvieren, unternahmen einen spannenden Ausflug zum EVN-Kraftwerk Theiß in Gedersdorf, NÖ. Ein Erlebnis, das nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch für strahlende Augen, viele Fragen und ganz viel Bewegung sorgte. Einige Kinder kannten das Kraftwerk bereits von früheren Führungen bzw. auch von einer Lesenacht mit der Schule, doch das tat der Begeisterung keinen Abbruch – im Gegenteil: Viele freuten sich, erneut in die Welt der Energieerzeugung einzutauchen. Dank zweier geliehener Mannschaftstransporter des Roten Kreuzes konnte die An- und Abreise ohne zusätzliche Kosten, bequem und sicher erfolgen. Gestartet wurde am Nachmittag gegen 14:00 Uhr. Nach einer richtig netten Begrüßung der Kids, erhielten diese eine nicht nur spannende, sondern vor allem kindgerechte Einführung in die Welt des Kraftwerks – unterstützt von beeindruckenden Bildern, die die Funktionsweise der verschiedenen Anlagen verständlich machten.

Wer Nahrung fürs Hirn bekommt, braucht aber zwischendurch auch eine Stärkung für den Köper. Natürlich war auch dafür vorgesorgt und zwischendurch erwartete die Lernhaus-Kinder eine kleine Jause, bei der die Kinder gemütlich im Grünen sitzen. Das nahegelegene Hasengehege wurde natürlich sofort erspäht und sorgte für ein kleines, aber unerwartetes Highlight für die Tierfreunde unter ihnen.

Wie entsteht Strom?

Anschließend ging es in kleinen Gruppen auf einen Rundgang quer durch das Kraftwerk, wo die Kids nicht nur sehen, sondern vor allem kindgerechte Einführung in die Welt des Kraftwerks – untern auch begreifen durften, was denn in so einem Gebäude so alles zu finden ist: Die riesige Turbine mit dem Spitznamen „Cordula“ wurde ebenso bestaunt, wie die beeindruckenden 45 Kilogramm schweren Schrauben, die für die Montage verwendet werden, und die imposanten Schaufelräder, die die Energie in Bewegung versetzen. Auch Sicherheitsaspekte wie das Tragen von Westen wurden den Kindern anschaulich erklärt.