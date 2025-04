Spendenaktion: Wie Bilder Bildung schenken können

Fast die Hälfte aller Schulkinder in Österreich ist auf Förderung angewiesen – doch viele Familien können sich diese nicht leisten. Hier setzen die KURIER Lernhäuser in Kooperation mit dem Österreichischen Roten Kreuz an. In mehr als 130 Einrichtungen – darunter 15 Lernhäuser – erhalten mehr als 3.500 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis15 Jahren kostenlose Nachmittagsbetreuung. Dort können sie Hausaufgaben machen, für Tests und Schularbeiten lernen, an Freizeitaktivitäten teilnehmen oder sich überweiterführende Schulen informieren. Die Lernstunden werden im Rahmen des Projektes „Weiterlernen“ durch die EU und das BMBWF kofinanziert. Das Ziel: bessere Bildungschancen und eine selbstbestimmte Zukunft.

Struktur geben

Marie Engelbert, pädagogische Leiterin eines Nachmittagsprojekts im Lernhaus, sieht tagtäglich, welchen Unterschied das Angebot macht: „Das Nachmittagsprojekt bietet Volkschulkindern die Möglichkeit, von Montag bis Freitag hierzu sein, kostenlos zu essen und Hausaufgabenbetreuung zu bekommen.“ Die positive Entwicklung der Kinder bestätigt ihr Engagement: „Ich bin seit zehn Jahren Pädagogin, aber so ein tolles Projekt habe ich noch nie erlebt. Den Kindern wird Struktur und Sicherheit geboten – und sie kommen gerne hierher. Das ist das Wichtigste.“