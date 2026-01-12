Weihnachten ist für viele Menschen die Zeit des Zusammenseins – für Kinder des Lernhauses Wien wurde dieses Fest heuer zu einem ganz besonderen Erlebnis. In der VAPIANO-Filiale am Wiener Westbahnhof durften sie ein festliches Weihnachtsessen genießen. Das Lernhaus, eine Kooperation von KURIER und dem Österreichischen Roten Kreuz, verbindet seit Jahren gezielte Lernhilfe mit sozialem Miteinander. An diesem Nachmittag standen leuchtende Augen, fröhliches Lachen und der Duft von frisch zubereiteter Pizza und Pasta im Mittelpunkt. Möglich wurde die Einladung durch die VAPIANO-Herzenspunkte-Aktion. Gäste der Restaurantkette sammeln über die VAPIANO LOVERS App Punkte, die sie üblicherweise für eigene Vorteile einlösen können. Dieses Mal wurden die Punkte gespendet – zugunsten eines sozialen Bildungsprojekts, das Kindern und Jugendlichen neue Chancen eröffnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖRK/Markus Hechenberger Die Kids des Lernhauses Wien und der Influencer Satansbratan haben es sich bei VAPIANO schmecken lassen.

Gemeinsames Festmahl für Bildung und Zukunft Gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz und dem österreichischen Influencer Erik „Satansbratan“ Seidl verwandelte VAPIANO die gesammelten Punkte in ein gemeinsames Festessen. Für Satansbratan war klar, dass er persönlich dabei sein wollte: „Richtig gut sind Pizza, Pasta und Bildung“, betonte der Wiener. „Wir Erwachsenen wissen: Für etwas am Teller ist auch etwas im Kopf nötig. Das Lernhaus ist ein großartiges Angebot, weil Kinder hier die Unterstützung bekommen, die sie für ihren weiteren Bildungsweg brauchen.“ Die Aktion zeigt, wie digitale Kundenprogramme nicht nur Rabatte ermöglichen, sondern auch einen direkten Beitrag zu Bildung und gesellschaftlichem Engagement leisten können. Lernhilfe und Bildungschancen seit 2011 Das KURIER Lernhaus Wien ist seit 2011 eine wichtige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren, die zusätzliche Unterstützung beim Lernen benötigen. Geleitet vom Österreichischen Roten Kreuz in Kooperation mit dem KURIER, bietet das Lernhaus in der Schwendergasse weit mehr als klassische Nachhilfe. Zum kostenlosen Angebot zählen unter anderem: Einzel- und Kleingruppenunterricht zur Lern- und Aufgabenbetreuung

Vorbereitung auf Tests und Schularbeiten sowie Lese- und Deutschtraining

Freizeitaktivitäten zur Förderung sozialer und sprachlicher Kompetenzen

Berufsorientierung und Mentoring für Jugendliche

Unterstützung im Umgang mit digitalen und technischen Tools Durch diese ganzheitliche Lernhilfe entsteht im Lernhaus ein Ort, an dem Bildung nicht nur im Unterricht stattfindet, sondern auch im Austausch, in der Gemeinschaft und im persönlichen Vertrauen.

Spenden Sie Bildung Hier die KURIER Lernhäuser mit einem „Zukunftsbaustein" unterstützen: Mit 10 Euro ermöglichen Sie einen Monat lang Lernmaterial für 1 Kind .

ermöglichen Sie . Mit 20 Euro ermöglichen Sie Lernmaterial für 2 Kinder .

ermöglichen Sie . Mit 50 Euro ermöglichen Sie einen Tag im Lernhaus für 3 Kinder .

ermöglichen Sie . Mit 125 Euro ermöglichen Sie eine Lernhaus-Stunde für eine Gruppe (15 Kinder). Selbstverständlich steht es Ihnen frei, jeden anderen Betrag online zu überweisen. Bitte beachten Sie dazu die Zahlungsreferenz. UNSER SPENDENKONTO: IBAN: AT71 3100 0000 0099 9995 | Zahlungsreferenz: 1221