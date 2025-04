Mit dem Lernhaus erfolgreich ins Leben starten

„Ich war im Lernhaus Mödling gleich nach der Eröffnung mit dabei – eine Zeit, die ich nie vergessen werde und die mir zu einem guten Teil meinen Weg eröffnet hat“, erzählt Sarah. Im Oktober 2019 war sie als Lernhaus-Kind bereits bei der Eröffnungsfeier in den Räumlichkeiten der Raiffeisen Regionalbank mit dabei. Damals war sie ein schüchternes, stilles Kind, das man zu seinen Hausaufgaben und Lerneinheiten schon recht motivieren musste. „Deutsch-Unterricht mochte ich damals am wenigsten“, erinnert sich die heute 16-Jährige an diese Zeit zurück. Dennoch kam sie regelmäßig und gewann Vertrauen zu ihrer Lernhaus-Leitung Jacqueline Brödl und den ehrenamtlichen Helfer:innen. Kontinuierlich verbesserten sich ihre Noten und damit wuchs auch ihr Selbstbewusstsein. Dank der Unterstützung des Lernhaus-Teams schloss Sarah die Volksschule gut ab und lebte sich in der Mittelschule gut ein.

Buddy-Projekt

Die gesamte Corona-Zeit hindurch war Sarah die beständigste Lernhaus-Schülerin – egal ob online oder vor Ort. Mittlerweile bot sie selbst Hilfe und Unterstützung an, war täglich früh da und half beim Herrichten der Lernutensilien für die anderen Kinder. „Es hat mir viel Spaß gemacht, bei allen Projekten mitzumachen und so hab‘ ich mich auch entschieden, als Lernhaus-Buddy mitzuarbeiten“, erzählt Sarah. Übrigens war sie damit der erste Lernhaus-Buddy in Mödling. Sie half jüngeren Kindern bei der Erledigung ihrer Hausübungen und erklärte Unterrichtsstoff.

Immer noch war sie eher der stille Typ. Referate, die sie in der Schule halten musste, waren ihr ein Gräuel. Doch mit Jacqueline Brödls Hilfe und der Unterstützung der Lernhausgruppe konnte sie auch diese Herausforderungen gut bewältigen.

2024 schloss Sarah die Mittelschule erfolgreich ab. Mittlerweile ist sie eine selbstbewusste und offene junge Frau, die weiß,was sie will. „Ich habe schnell eine Lehrstelle in der Gartenabteilung eines nahen Baumarktes gefunden, das finde ich großartig und ist genau, was ich machen möchte“, freut sich Sarah. Eines ist bereits klar: Sarah wird ihren Weg gehen – beruflich und persönlich!