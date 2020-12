Gemeinsam die Schule meistern

In Niederösterreich werden zum Beispiel Geschichten aus dem Adventkalender „Weihnachten in aller Welt“ gelesen. Die sind nicht nur schön, sondern auch lehrreich für den Geografie- oder Sachunterricht. Aber auch weihnachtliche Lieder werden gesungen und die Kinder erzählen über die Weihnachtszeit in ihren Familien. Außerdem bekommen die Kinder der KURIER Lernhäuser Niederösterreich jedes Jahr kleine Geschenke. Diese werden per Post verschickt oder in der Schule abgegeben.

Die KURIER Lernhäuser unterstützen die Kinder auch dabei, ihre Familien zu beschenken – etwa mit Bastelanleitungen, die online verschickt und besprochen werden.