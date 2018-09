Den Kindern das Lernen versüßen

Zum Einstand gab es einen kleinen Rap: „Wir sind eine tolle Gruppe – einsame Spitze, die Lernhaus-Truppe“, lasen die Kinder zur offiziellen Eröffnung des Lernhauses in Tulln vor. So begrüßten sie die Sponsoren, die die Einrichtung möglich machen, Politiker und Vertreter der Schulbehörde.

Die Kinder und Betreuer duften jetzt zu Schulbeginn das endgültige Lernhaus-Quartier in den Räumen der Neuen Mittelschule beziehen. Der Betrieb läuft allerdings bereits seit heurigem Februar. Tulln ist somit der fünfte Lernhaus-Standort in Niederösterreich neben Bruck/Leitha, Gänserndorf, Herzogenburg und Neunkirchen. Insgesamt werden 107 Kinder im Volksschulalter in den niederösterreichischen Lernhäusern betreut.

Die Idee hinter diesen Einrichtungen: Manche Kinder schaffen die Volksschule nicht ohne zusätzliche Hilfe – manche sprechen zu schlecht Deutsch, als dass sie dem Unterricht folgen könnten, andere haben Lernschwächen. Ihre Eltern können ihnen weder helfen noch Nachhilfe finanzieren. Hier schließt das Lernhaus eine Lücke im Betreuungsangebot, weil junge Menschen vom Roten Kreuz gratis eine Unterstützung beim Lernen erhalten.