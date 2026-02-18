Gütesiegel: Das sind die beliebtesten Arbeitgeber Österreichs

Nach wirtschaftlich schwierigen Jahren zeichnet sich für 2026 wieder eine vorsichtige Erholung ab. Gleichzeitig bleibt aber der Arbeitsmarkt angespannt. Viele Unternehmen suchen weiterhin qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – quer durch Branchen und Regionen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet das: Die Auswahl ist größer geworden, der Vergleich wichtiger. Fragen nach Stabilität, Arbeitsklima und Verlässlichkeit rücken stärker in den Fokus. Arbeitgeber, die hier überzeugen, haben klare Vorteile.

Entscheidende Faktoren Genau hier setzt die Studie „Beliebte Arbeitgeber“ an. Sie zeigt, welche Unternehmen in Österreich besonders positiv wahrgenommen werden – und damit Orientierung in einem weiterhin herausfordernden Arbeitsmarkt bieten. Bereits zum siebenten Mal hat das IMWF Austria die Studie durchgeführt, erneut in Kooperation mit dem KURIER als Medienpartner. „Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen: Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich zählen vor allem Verlässlichkeit, ein gutes Miteinander und transparente Führung – deutlich mehr als einzelne Benefits oder Team-Events“, fasst Axel Maireder, Geschäftsführer des IMWF, die zentralen Erkenntnisse zusammen. Neu im Jahr 2026: Die ausgezeichneten Unternehmen werden erstmals nicht nur in der Printausgabe des KURIER, sondern zusätzlich auch online auf kurier.at veröffentlicht.

Methode Es wurden Bewertungen, Kommentare und Aussagen zu den rund 2.400 größten Arbeitgebern des Landes in 152 Branchen erhoben. Insgesamt wurden 259.000 Kommentare und Aussagen zu den Unternehmen auf Bewertungsplattformen und in Social Media erhoben und ausgewertet. Zudem flossen 51.000 Aussagen aus Nachrichten- und Branchenmedien ein, in denen über die Unternehmen als Arbeitgeber berichtet wurde. Der Datenzeitraum für die Auswertung war November 2024 bis Oktober 2025. Im Laufe des Jahres 2025 wurden zudem rund 67.000 exklusive Bewertungen zu den wichtigsten und in Kommentaren bestbewerteten Unternehmen erhoben. Dazu wurden rund 3.300 Menschen über einem Online-Panel befragt.

Was einen guten Arbeitgeber auszeichnet Was erwarten sich Menschen in Österreich heute von einem guten Arbeitgeber? Welche Faktoren sind entscheidend – und welche spielen im Arbeitsalltag eine geringere Rolle als oft angenommen? Diesen Fragen ist das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF Österreich) im Rahmen der österreichweiten Erhebung nachgegangen. Basis der Analyse ist eine repräsentative Online-Befragung unter rund 3.300 in Österreich lebenden Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren. Die Befragten wurden gebeten, unterschiedliche Aspekte eines Arbeitgebers nach dem Schulnotensystem zu bewerten – von 1 („sehr wichtig“) bis 5 („unwichtig“). Die Ergebnisse fließen als ein zentraler Bestandteil in die Gesamtmethodik der Studie „Beliebte Arbeitgeber 2026“ ein. Ein klares Bild zeigt sich an der Spitze der Bewertung (siehe Grafik): Am wichtigsten sind den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich eine gute Teamkultur sowie nette Kolleginnen und Kollegen. Mit einem Mittelwert von 1,5 rangiert dieser Faktor ganz vorne. Offenbar ist es für viele entscheidend, wie das tägliche Miteinander im Unternehmen erlebt wird – unabhängig von Branche oder Position.

Ebenfalls auf Platz eins und nur knapp dahinter liegt die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gewinnt Jobsicherheit nochmals an Bedeutung. Ein stabiler Arbeitgeber wird für viele zur zentralen Voraussetzung, um langfristig planen zu können – beruflich wie privat. Knapp dahinter folgen Aspekte, die stark mit Führung und Organisation zusammenhängen. Offene Kommunikation und Transparenz der Vorgesetzten sowie eine gute Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes erreichen jeweils sehr hohe Bedeutungswerte. Sie zeigen, dass sowohl Vertrauen in die Führung als auch praktikable Rahmenbedingungen im Alltag eine große Rolle spielen. Im breiten Mittelfeld finden sich klassische Arbeitgeberleistungen mit Durchschnittsnoten um 2,0. Dazu zählen flexible Arbeitszeiten, ein überdurchschnittliches Gehalt, abwechslungsreiche Aufgaben, moderne Arbeitsmittel oder gut ausgestattete Arbeitsräume. Auch familienfreundliche Arbeitszeiten, Leistungsprämien oder flache Hierarchien bewegen sich im soliden Zweierbereich. Interessant ist dabei, dass etwa offene Kommunikation deutlich höher bewertet wird als formale Hierarchiestrukturen oder Karriereversprechen. Der Wunsch nach einem guten Arbeitsumfeld scheint stärker zu wiegen als klassische Aufstiegsperspektiven. Soziale Aspekte Am unteren Ende der Wichtigkeitsskala liegen soziale Zusatzaspekte. Umweltbewusstsein, soziales Engagement oder die Beteiligung an gemeinnützigen Projekten werden zwar positiv gesehen, spielen für die konkrete Arbeitgeberwahl jedoch eine geringere Rolle. Am wenigsten wichtig sind Events wie Team-Abendessen oder Firmenfeiern. Dabei spannend: Während eine gute Teamkultur für die Befragten der wichtigste Faktor überhaupt ist, tragen formalisierte Teamevents offenbar nur begrenzt dazu bei. Ein gutes Arbeitsklima entsteht für viele nicht durch organisierte Feiern, sondern durch den täglichen Umgang miteinander.

Die ganze Liste: Das sind die beliebtesten Arbeitgeber Österreichs

Hier finden Sie eine Liste aller Unternehmen, die im Rahmen der Studie „Beliebte Arbeitgeber“ ausgezeichnet wurden.

Bau & Immobilien Fröschl AG

Bauunternehmen HABAU

Bauunternehmen Handler Bau

Bauunternehmen Hilti & Jehle

Bauunternehmen i+R

Bauunternehmen Leyer + Graf

Bauunternehmen MIBAG

Bauunternehmen PORR

Bauunternehmen Rhomberg

Bauunternehmen Sedlak

Bauunternehmen Swietelsky

Bauunternehmen ARE

Immobilien BIG - Bundesimmobiliengesellschaft

Immobilien C&P Immobilien AG

Immobilien IMMOFINANZ

Immobilien OTTO Immobilien

Immobilien S+B Gruppe

Dienstleistungen Accenture

Consulting BDO Wirtschaftsprüfung

Consulting CRIF

Consulting EY

Consulting TPA Steuerberatung

Consulting TÜV Austria

Consulting Brantner

Entsorgung & Recycling Saubermacher

Entsorgung & Recycling Attensam

Facility Management Markas

Facility Management Sodexo

Facility Management EQUANS

Gebäudetechnik Accor Hotels

Hotel Hilton

Hotel Hotel Sacher

Hotel Motel One

Hotel Tristar Austria

Hotel Avanade

IT BearingPoint

IT BMD Systemhaus

IT CBP Software

IT Digital Realty

IT Dynatrace

IT IT-Services der Sozialversicherung

IT MIC

IT NTS

IT Tietoevry

IT Drei

Telekom LIWEST

Telekom Magenta

Telekom Mewa

Textilienservice Salesianer Miettex

Textilienservice Heiltherme Bad Waltersdorf

Therme Spa Therme Blumau

Finanzen Wüstenrot

Bausparkasse Bank Gutmann

Privatbank Bankhaus Carl Spängler & Co

Privatbank Schoellerbank

Privatbank Oberösterreichische Landesbank

Regionalbank RLB Öberösterreich

Regionalbank RLB Stmk

Regionalbank RLB Vorarlberg

Regionalbank Salzburger Sparkasse

Regionalbank Sparkasse NÖ Mitte West

Regionalbank Sparkasse Oberösterreich

Regionalbank Volksbank Niederösterreich

Regionalbank Volksbank Wien

Regionalbank Edenred

Transaktionen Erste Bank

Überregionale Bank Oberbank

Überregionale Bank Raiffeisen Bank International

Überregionale Bank UniCredit Bank Austria

Überregionale Bank VKB

Überregionale Bank Donau Versicherung AG

Versicherung Generali

Versicherung Grazer Wechselseitige Versicherung

Versicherung Helvetia

Versicherung Oberösterreichische Versicherung

Versicherung UNIQA

Versicherung Zurich Versicherung

Gesundheit & Soziales A.Ö. Krankenhaus St. Josef Braunau

Krankenhaus Kardinal Schwarzenberg Klinikum

Krankenhaus Klinikum Austria

Krankenhaus Klinikum Wels-Grieskirchen

Krankenhaus Oberösterreichische Gesundheitsholding

Krankenhaus Ordensklinikum Linz

Krankenhaus SALK Landeskliniken Salzburg

Krankenhaus Greiner Bio-One

Medizintechnik Labors.at

Medizintechnik Ottobock

Medizintechnik Österreichisches Rotes Kreuz

Notfälle & Krankentransporte Samariterbund Österreich

Notfälle & Krankentransporte Boehringer Ingelheim

Pharma Bristol-Myers Squibb

Pharma Pfizer

Pharma Roche Pharma

Pharma Caritas der Diözese Eisenstadt

Sozial- und Pflegedienste Caritas Oberösterreich

Sozial- und Pflegedienste Caritas Steiermark

Sozial- und Pflegedienste CS Caritas Socialis

Sozial- und Pflegedienste Diakonie de la Tour

Sozial- und Pflegedienste Haus der Barmherzigkeit

Sozial- und Pflegedienste Hilfswerk Salzburg

Sozial- und Pflegedienste Jugend am Werk Steiermark

Sozial- und Pflegedienste Lebenshilfe Österreich

Sozial- und Pflegedienste pro mente Oberösterreich

Sozial- und Pflegedienste Salzburger Volkshilfe

Sozial- und Pflegedienste WIENER SOZIALDIENSTE

Handel Denzel Gruppe

Autohaus Geier

Bäckerei Haubis

Bäckerei Lagerhaus

Baumarkt OBI

Baumarkt dm

Drogerie Hartlauer

Elektrohandel Refurbed

Elektrohandel Frauenthal Handel

Fachhandel Haberkorn

Fachhandel Kellner & Kunz

Fachhandel Kröswang

Fachhandel ROMA

Fachhandel Transgourmet

Fachhandel WÜRTH

Fachhandel ADEG

Lebensmittelhandel HOFER

Lebensmittelhandel REWE

Lebensmittelhandel SPAR

Lebensmittelhandel Wein & Co

Lebensmittelhandel Dänisches Bettenlager / JYSK

Möbelhandel IKEA

Möbelhandel Reiter

Möbelhandel Adler Mode

Modehandel Ernsting's Family

Modehandel Fussl Modestraße

Modehandel MömaX

Modehandel niceshops

Onlinehandel Neuroth

Optik & Akustik sehen!wutscher

Optik & Akustik Deichmann

Schuhhandel HUMANIC

Schuhhandel Decathlon

Sporthandel Sport 2000

Industrie & Produktion Doppelmayr

Anlagenbau Stangl

Anlagenbau Baumit

Bau- & Werkstoffe Frauscher

Elektronik Frequentis

Elektronik Infineon

Elektronik Kreisel Electric

Elektronik ÖkoFEN

Gebäudetechnik Egger Gruppe

Holz LEEB Balkone

Holz Almdudler

Lebensmittelproduktion Kelly

Lebensmittelproduktion Mohrenbrauerei

Lebensmittelproduktion RAUCH

Lebensmittelproduktion Sonnentor

Lebensmittelproduktion Stiegl

Lebensmittelproduktion Unilever

Lebensmittelproduktion Jungheinrich

Maschinen Palfinger

Maschinen Asma – Kunststofftechnik PUR

Metallverarbeitung Breitenfeld Edelstahl

Metallverarbeitung Julius Blum

Metallverarbeitung PLANSEE

Metallverarbeitung Getzner Textil

Textilindustrie Alpla

Infrastruktur APG

Energieinfrastruktur RAG Austria

Energieinfrastruktur Energie AG

Energieversorger Energie Steiermark

Energieversorger EVN

Energieversorger illwerke vkw

Energieversorger Verbund

Energieversorger Wiener Netze

Energieversorger Innsbrucker Kommunalbetriebe

Stadtwerke Linz AG

Stadtwerke Wiener Stadtwerke

Stadtwerke ASFINAG

Verkehrsinfrastruktur ÖBB Infrastruktur

