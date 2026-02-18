Gütesiegel: Das sind die beliebtesten Arbeitgeber Österreichs
Nach wirtschaftlich schwierigen Jahren zeichnet sich für 2026 wieder eine vorsichtige Erholung ab. Gleichzeitig bleibt aber der Arbeitsmarkt angespannt. Viele Unternehmen suchen weiterhin qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – quer durch Branchen und Regionen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet das: Die Auswahl ist größer geworden, der Vergleich wichtiger. Fragen nach Stabilität, Arbeitsklima und Verlässlichkeit rücken stärker in den Fokus. Arbeitgeber, die hier überzeugen, haben klare Vorteile.
Entscheidende Faktoren
Genau hier setzt die Studie „Beliebte Arbeitgeber“ an. Sie zeigt, welche Unternehmen in Österreich besonders positiv wahrgenommen werden – und damit Orientierung in einem weiterhin herausfordernden Arbeitsmarkt bieten. Bereits zum siebenten Mal hat das IMWF Austria die Studie durchgeführt, erneut in Kooperation mit dem KURIER als Medienpartner.
„Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen: Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich zählen vor allem Verlässlichkeit, ein gutes Miteinander und transparente Führung – deutlich mehr als einzelne Benefits oder Team-Events“, fasst Axel Maireder, Geschäftsführer des IMWF, die zentralen Erkenntnisse zusammen.
Neu im Jahr 2026: Die ausgezeichneten Unternehmen werden erstmals nicht nur in der Printausgabe des KURIER, sondern zusätzlich auch online auf kurier.at veröffentlicht.
Methode
Es wurden Bewertungen, Kommentare und Aussagen zu den rund 2.400 größten Arbeitgebern des Landes in 152 Branchen erhoben.
Insgesamt wurden 259.000 Kommentare und Aussagen zu den Unternehmen auf Bewertungsplattformen und in Social Media erhoben und ausgewertet. Zudem flossen 51.000 Aussagen aus Nachrichten- und Branchenmedien ein, in denen über die Unternehmen als Arbeitgeber berichtet wurde. Der Datenzeitraum für die Auswertung war November 2024 bis Oktober 2025.
Im Laufe des Jahres 2025 wurden zudem rund 67.000 exklusive Bewertungen zu den wichtigsten und in Kommentaren bestbewerteten Unternehmen erhoben. Dazu wurden rund 3.300 Menschen über einem Online-Panel befragt.
Was einen guten Arbeitgeber auszeichnet
Was erwarten sich Menschen in Österreich heute von einem guten Arbeitgeber? Welche Faktoren sind entscheidend – und welche spielen im Arbeitsalltag eine geringere Rolle als oft angenommen? Diesen Fragen ist das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF Österreich) im Rahmen der österreichweiten Erhebung nachgegangen.
Basis der Analyse ist eine repräsentative Online-Befragung unter rund 3.300 in Österreich lebenden Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren. Die Befragten wurden gebeten, unterschiedliche Aspekte eines Arbeitgebers nach dem Schulnotensystem zu bewerten – von 1 („sehr wichtig“) bis 5 („unwichtig“). Die Ergebnisse fließen als ein zentraler Bestandteil in die Gesamtmethodik der Studie „Beliebte Arbeitgeber 2026“ ein.
Ein klares Bild zeigt sich an der Spitze der Bewertung (siehe Grafik): Am wichtigsten sind den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich eine gute Teamkultur sowie nette Kolleginnen und Kollegen. Mit einem Mittelwert von 1,5 rangiert dieser Faktor ganz vorne. Offenbar ist es für viele entscheidend, wie das tägliche Miteinander im Unternehmen erlebt wird – unabhängig von Branche oder Position.
Ebenfalls auf Platz eins und nur knapp dahinter liegt die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gewinnt Jobsicherheit nochmals an Bedeutung. Ein stabiler Arbeitgeber wird für viele zur zentralen Voraussetzung, um langfristig planen zu können – beruflich wie privat.
Knapp dahinter folgen Aspekte, die stark mit Führung und Organisation zusammenhängen. Offene Kommunikation und Transparenz der Vorgesetzten sowie eine gute Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes erreichen jeweils sehr hohe Bedeutungswerte. Sie zeigen, dass sowohl Vertrauen in die Führung als auch praktikable Rahmenbedingungen im Alltag eine große Rolle spielen.
Im breiten Mittelfeld finden sich klassische Arbeitgeberleistungen mit Durchschnittsnoten um 2,0. Dazu zählen flexible Arbeitszeiten, ein überdurchschnittliches Gehalt, abwechslungsreiche Aufgaben, moderne Arbeitsmittel oder gut ausgestattete Arbeitsräume.
Auch familienfreundliche Arbeitszeiten, Leistungsprämien oder flache Hierarchien bewegen sich im soliden Zweierbereich. Interessant ist dabei, dass etwa offene Kommunikation deutlich höher bewertet wird als formale Hierarchiestrukturen oder Karriereversprechen. Der Wunsch nach einem guten Arbeitsumfeld scheint stärker zu wiegen als klassische Aufstiegsperspektiven.
Soziale Aspekte
Am unteren Ende der Wichtigkeitsskala liegen soziale Zusatzaspekte. Umweltbewusstsein, soziales Engagement oder die Beteiligung an gemeinnützigen Projekten werden zwar positiv gesehen, spielen für die konkrete Arbeitgeberwahl jedoch eine geringere Rolle.
Am wenigsten wichtig sind Events wie Team-Abendessen oder Firmenfeiern. Dabei spannend: Während eine gute Teamkultur für die Befragten der wichtigste Faktor überhaupt ist, tragen formalisierte Teamevents offenbar nur begrenzt dazu bei. Ein gutes Arbeitsklima entsteht für viele nicht durch organisierte Feiern, sondern durch den täglichen Umgang miteinander.
Die ganze Liste: Das sind die beliebtesten Arbeitgeber Österreichs
Hier finden Sie eine Liste aller Unternehmen, die im Rahmen der Studie „Beliebte Arbeitgeber“ ausgezeichnet wurden.