Wie der Tag eines Praktikanten bei der "Vogue" (nicht) aussieht

Nachdem Ken Jeong sich Haarspray in den Mund gesprüht und ausgefallene Gesichtsmasken ausprobiert hat, beschließt er die Vogue-Mitarbeiter mit Stressbällen zu beglücken. "Dieser Ort ist so stressig", beschwert sich der Comedian beim Lieferanten. Nachdem er auch noch TV-Moderator Jimmy Fallon anruft und ihm erklärt, wie er zum Senior Vice President der MET-Gala wurde, wird Ken Jeong bereits an seinem ersten Tag in der Redaktion gefeuert.

Seine letzten Worte: "Ok, dann lasst uns über die Abfindung sprechen."