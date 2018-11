Warum koreanische Frauen ihr Make-up zerstören

Von dem Druck, der auf ihnen lastet, wollen sich nun immer mehr Südkoreanerinnen befreien. Bei Protestmärschen gegen illegale Filmaufnahmen auf öffentlichen Damentoiletten und in Umkleidekabinen (ein Delikt, das in Korea sehr häufig begangen wird), sind im Juni erstmals mehrere Feministinnen ungeschminkt und mit Kurzhaarfrisur aufgetreten. Youtuberin Lina Baes Video mit dem Namen "I'm not pretty" wurde über fünf Millionen Mal geklickt. "Du solltest schnell Foundation benutzen wegen deinem großen Gesicht" und "Denkst du nicht du bist zu bequem?" sind nur einige der Sätze, die sich die junge Frau regelmäßig gefallen lassen muss.