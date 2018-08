Warum die "Vogue" Teenager-Models verbieten will

Berichte, die Sonja Hörmann von der Linzer Agentur Visage Models nicht überraschen. "Wir schicken keine minderjährigen Models nach Mailand, weil wir das nicht verantworten können." Ein junges Männermodel sei einmal freiwillig zurückgekehrt, weil man ihm nur dann Jobs anbot, wenn er auf Jachten mit anderen Männern feierte. "Das hat ihn nicht interessiert, aber so stark ist nicht jeder."

Warum die Nachfrage nach blutjungen Models so groß ist? "Ich vermute, das ist der Zwang, ständig neue Gesichter zu zeigen – 'Frischfleisch', wenn man so will." Außerdem seien Teenager billiger, sagt Hörmann. Die Forderung der Vogue unterstützt sie "zu 100 Prozent": "Man braucht einfach keine minderjährigen Models. Sie sind mit 18 genauso schön, aber der Situation eher gewachsen." Eine Umsetzung der Forderung dürfte realistisch sein: Zwei namhafte Agenturen sowie der „"Council of Fashion Designers of America" haben ihre Unterstützung erklärt. Auch Hörmann schätzt die Chancen gut ein: "Wenn die Vogue etwas sagt, dann heißt das was."