TV-Moderatorin Bella Lesnik: "Kaufe ein Jahr lang keine neue Kleidung"

Was war das größte Learning der vergangenen Monate?

Sobald man ins Berufsleben einsteigt, erfüllt man sich ja viele Wünsche selbst. Ich kannte dieses Gefühl, sich auf etwas zu freuen, nicht mehr. Was ich jetzt zum ersten Mal seit Kindertagen wieder habe, ist eine gedankliche Wunschliste. Die große Vorfreude ist eine der positiven Seiten dieses Verzichts.

Im Februar ist das Projekt zu Ende. Gehen Sie am ersten Tag danach gleich shoppen?

Ich habe ein wenig Angst vor diesem Moment. Dass ich die Nerven verlieren könnte und das ganze Geld, das ich bis zu diesem Zeitpunkt eingespart habe, gleich wieder ausgebe (lacht). Aber mir haben bereits einige auf Instagram geschrieben, die so eine Mode-Diät gemacht haben, dass sie danach viel bewusster eingekauft haben. Und das ist genau das, worauf ich hoffe. Und ich überlege, mich selbst auf eine gewisse Anzahl an Teilen pro Jahr zu beschränken. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, so wie früher zu konsumieren. Das würde sich einfach komisch anfühlen.