Trends: Neue Behandlungen für straffe und glatte Haut

Fadenlifting für straffe Konturen

Deutlich weniger Ausfallzeit als beim klassichen Facelifting müssen Patienten bei dieser Methode in Kauf nehmen. Medizinische Fäden werden so in die Haut eingesetzt, dass sie schlaffe Gesichts- und Halspartien straffen. Diese werden nach rund 18 Monaten vom Körper abgebaut, nachdem sich an den behandelten Stellen durch die Stimulation neues, festes Bindegewebe gebildet hat. Der Eingriff findet ohne Vollnarkose statt, es wird lediglich eine Lokalanästhesie gesetzt. Jene mit beginnender Erschlaffung der unteren Hals-, Kinn- und unteren Wangenregion profitieren am meisten vom Fadenlifting. Bei sehr stark erschlaffter Haut sollten andere Methoden zum Einsatz kommen. Nach maximal fünf Tagen ist der Patient wieder gesellschaftsfähig. Kosten: Ab ca. 800 Euro pro Lifting.

Cool Lifting für strahlende Haut

