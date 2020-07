Diese Sonnenbrillen hätten auch Audrey Hepburn gefallen

Die Modebranche zeigte sich von der ersten Sekunde an begeistert. So sehr, dass die beiden Unternehmen beschlossen, die Catwalk-Collection als richtige Alltags-Kollektion zu lancieren. Das Ergebnis: Sonnenbrillen, deren äußere Form an die Cat-Eye-Brille von Audrey Hepburn erinnern, der innere Glasschliff hingegen an die typischen John-Lennon-Shades in kreisrunder Optik. Lanciert werden die chicen Sonnenanbeter aus Silhouette-typischem, federleichtem Titan in vier verschiedenen Farben (Flaschengrün, Schokobraun, Power-Pink und Neonorange). Preis circa 249 Euro.