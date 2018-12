Plötzlich blond: Twitter lästert über Melania Trumps neuen Look

Bei Friseuren herrscht kurz vor Weihnachten Hochsaison. Spitzen schneiden, Ansatz nachfärben - an Weihnachten will schließlich jeder gepflegt aussehen. Auch Melania Trump hat sich vergangene Woche ein paar Stunden Zeit genommen, um sich vor den Feiertagen einen neuen Look verpassen zu lassen.

In einem Interview mit Fox News präsentierte sich die 48-Jährige, die man jahrelang mit perfekt geföhnter brünetter Mähne mit ein paar Strähnchen kannte, als Blondine. Gegenüber Moderator Sean Hannity sagte sie, dass die größte Herausforderung, seit sie im Weißen Haus lebe, die "Oppurtunisten" seien, die den Namen Trump dazu benutzt hätten, sich selbst Vorteile zu verschaffen.

Die Twitter-Gemeinde interessierte sich jedoch weniger für die Worte der First Lady als für ihre Frisur. Die einen fragten sich scherzhaft, wer denn diese Frau sei.