J.Lo und Gwen Stefani lancieren eigene Beauty-Linien

Das Geschäft mit Beauty-Produkten, die gemeinsam mit Stars entwickelt wurden, floriert. Jetzt bringen gleich zwei A-Promis eigene Kosmetik-Linien auf den Markt. Wie WWD exklusiv berichtet, wird bereits am 26. April eine 70-teilige Kollektion von Jennifer Lopez in den Regalen stehen. Diese hat die Sängerin gemeinsam mit dem Kosmetikunternehmen Inglot entwickelt. Über die Produkte wurde noch nicht viel verraten, jedoch dürften in Anbetracht des auf Facebook geposteten Fotos auf jeden Fall rote Lippenstifte, Bronzer und Augenbrauenprodukte dabei sein.