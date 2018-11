Installation: Make-up von Angela Merkel in Pariser Kunststiftung

Der Puder ist zu einem Haufen angeordnet und thront auf einem Podest. Das Make-up legt sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, wenn sie vor die Kamera tritt. In Paris ist es nun Teil der Installation "The Happy Museum" des Wahl-Berliners Simon Fujiwara in der Pariser Kunststiftung "Lafayette Anticipations" nahe dem Centre Pompidou.

Spezielle Schminke

Auf den drei Stockwerken des im März 2018 eröffneten Laboratoriums für Künstler – als solches versteht sich die Stiftung der Luxuskaufhauskette Galeries Lafayette – stellt sich der gebürtige Londoner Fragen nach Werten und Widersprüchen der heutigen Gesellschaft, in der der Alltag ohne Selbstdarstellung und –inszenierung kaum noch denkbar ist.