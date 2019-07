Inspiration: 6 geniale Outfit-Ideen einer skandinavischen Stylistin

Emili Sindlev ist nicht wie andere Stilvorbilder aus Skandinavien. Statt minimalistisch sind ihre Looks bunt, mutig und deshalb nie langweilig. Was man in Sachen Mode von der Stylistin lernen kann? Keine Angst vor der Kombination von mehreren Knallfarben haben. Der Trick: Dezente Accessoires, z.B. weiße Tasche und Schuhe dazu stylen.