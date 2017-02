Stilsicher: 5 Labels für den skandinavischen Look

Perfekt durchdacht wirkt er nie. Vielleicht bleibt einem der Look der Skandinavierinnen gerade deshalb immer im Kopf. Wie auch den Französinnen scheint ihnen das Gespür für Mode in die Wiege gelegt worden zu sein.

Das Geheimnis der stets stilsicheren Outfits: Sie bestehen meist aus hochwertigen Basics, sind bequem, aber dennoch stylish. Hoch im Kurs stehen bei diesen Frauen vor allem Marken, die ebenfalls aus Skandinavien stammen. Denn neben H&M haben Schweden und Co. zahlreiche andere coole Labels zu bieten:

Baum und Pferdgarten

1999 in Kopenhagen gegründet, hat sich das Modehaus schnell zum Liebling der Modeblogger gemausert. Wer gerne mit Kontrasten spielt und unerwartete Farbkombinationen ausprobiert, ist hier richtig.

Ganni

Alles begann 2000 mit T-Shirts und Pullovern, heute gehört Ganni zu den erfolgreichsten Fashion-Exporten aus Kopenhagen. Die Kollektionen sind stylish, passen jedoch auch Jahre später noch zum modischen Zeitgeist. Must-have: Seidenblusen und taillierte Kleider.

Weekday

H&Ms jüngere, frechere Schwester expandiert derzeit fleißig in neue Länder (zuletzt mit einer Filiale in Wien ). Kein Wunder, denn ausgefallene Schnitte und neutrale Farbtöne kommen auch international gut an.

Samsoe & Samsoe

Mit Lederleggings, die man am liebsten nicht mehr ausziehen würde, wurde Samsoe & Samsoe berühmt. Mit kuscheligen Cardigans und perfekt geschnittenen Hosen kennt man sich beim dänischen Label aber genauso gut aus.

Acne Studios

Kaum ein anderes Label steht so für skandinavische Coolness wie Acne Studios. Hochwertige Basics mit avantgardistischem Touch sind das Spezialgebiet des Designteams. Bestseller: Wollpullover und Ankle Boots.