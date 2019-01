Game of Thrones-Fans enttäuscht von Kit Haringtons neuem Look

Für seine Rolle als Jon Snow in der Erfolgsserie "Game of Thrones" durfte Kit Harington in den vergangenen Jahren nichts an seinem Äußeren ändern. Jetzt, wo die letzte Staffel abgedreht ist, scheint sich der Schauspieler neu zu erfinden - oder zumindest einen etwas anderen Beauty-Look ausprobieren zu wollen.

Plötzlich mit Schnauzer

Bei der Premiere von "How to Train Your Dragon: The Hidden World" überraschte der 32-Jährige nun mit deutlich weniger Gesichtsbehaarung. Von einem großen Teil seines Lockenkopfs hat sich Harington getrennt und trägt statt vollem Bart nun nur mehr einen Schnauzer. Auf seinem Instagram-Account postete er einige Aufnahmen vom roten Teppich.