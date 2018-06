Donald Trump prahlt mit seiner Haarpracht

An Selbstbewusstsein mangelt es Donald Trump nicht. "Das ist eines der großartigen Dinge, die ich habe", sagte der US-Präsident am Montag vor Anhängern in South Carolina über seinen Schopf. "Alle haben immer gesagt, mein Haar sei unecht, es sei nicht mein Haar, ich würde eine Perücke tragen", sagte er.

"Wenn es nicht euer Haar ist, kandidiert nicht"

"Das haben sie dann nie wieder gesagt", fuhr der 72-Jährige fort und verwies auf den Halt seiner Frisur bei ungünstigen Witterungsverhältnissen: "Ich war Regengüssen ausgesetzt, Wind mit 100 Kilometern pro Stunde", sagte Trump. Er richtete zugleich eine Warnung an alle mit Toupet: "Wenn es nicht euer Haar ist, kandidiert nicht, Leute", riet Trump.