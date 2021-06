Melania und Königin Rania: Treffen im rosaroten Partnerlook

Am Montag wurde für König Abdullah II. und seine Ehefrau Rania der rote Teppich im Weißen Haus ausgerollt. Das Paar ist derzeit auf einem viertägigen Besuch in den USA und wurde von Donald und Melania Trump eingeladen, um unter anderem den Nahostkonflikt zu diskutieren. Jared Kushner, Berater und Schwiegersohn von Trump, hat die baldige Präsentation eines Friedensplans angekündigt.

Nachdem das Königspaar in einem SUV ankam, wurde erst einmal fleißig für die anwesenden Fotografen posiert, bevor es zu den Besprechungen hineinging. Ob Zufall oder nicht - die beiden Damen waren optisch perfekt aufeinander abgestimmt. Melania Trump trug ein rosafarbenes Kleid des New Yorker Designduos Proenza Schouler zu dem sie perfekt dazu passende Pumps kombinierte, Königin Rania entschied sich für einen Jumpsuit in einem etwas helleren Farbton.