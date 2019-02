Diese Kult-Beautymarke aus den USA kommt nach Österreich

Wer auf Urlaub in die USA fliegt, muss damit rechnen, von beautyaffinen Freunden um das eine oder andere Mitbringsel von der Parfümeriekette Sephora gebeten zu werden. Zu den bisher nicht in Österreich verfügbaren Marken zählte auch IT Cosmetics. 2016 wurde diese von L'Oréal gekauft - und ist nun seit Kurzem auch hierzulande bei Douglas erhältlich.

Eigenbedarf machte erfinderisch

Berühmt ist IT Cosmetics vor allem für seine CC Cream, die selbst starke Rötungen und Unreinheiten abdeckt. Die Formel vereint fünf Produkte in einem: Serum, Feuchtigkeitspflege, Concealer, Foundation und Sonnenschutz. Gründerin Jamie Kern Lima entwickelte das Produkt gemeinsam mit Plastischen Chirurgen und Dermatologen, nachdem sie selbst an Rosazea erkrankte und nichts finden konnte, das sich für ihren damaligen Job als TV-Nachrichtenmoderatorin eignete.