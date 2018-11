Black Friday: Hier gibt es die besten Rabatte auf Mode & Beauty

In den USA gilt der alljährliche Black Friday, an dem Hersteller ihre Produkte um bis zu 70 Prozent reduzieren, als einer der umsatzstärksten Tage im Jahr. Auch der europäische Handel zieht immer mehr mit - und lockt auch dieses Jahr mit kräftigen Rabatten. Eine Auswahl an Sales aus dem Mode- und Beautybereich:

Mode und Beauty beim Black Friday 2018

Arket: Hier gibt es auf ausgewählte Artikel minus 25 Prozent.

& other stories: Am 23. und 24. November werden zahlreiche Artikel im Onlineshop reduziert. Am Cyber Monday gibt es dann bis zu minus 50 Prozent.

Asos: Auf den Black Friday mussten Kunden hier nicht warten. Der Onlineriese gewährt schon die ganze Woche lang bis zu minus 60 Prozent.

Leo Mathild: Die deutsche Schmuckdesignerin verbilligt am Black Friday sogar Kreationen aus Weißgold und mit Diamanten.

Zalando: Beim deutschen Onlineshop gibt es bereits die ganze Woche abwechselnd Angebote.

H&M: Beim schwedischen Moderiesen gibt es schon die ganze Woche einen Countdown bei dem viele Produkte bis zu 40 Prozent reduziert werden.

Weekday: Statt der Black Week feiert das skandinavische Modelabel die Green Week. Reduziert werden nachhaltige Stücke um 25 Prozent.

Desigual: Die spanische Modekette reduziert am Tag nach Thanksgiving ausgewählte Stücke um zehn bis 40 Prozent.

Sansoeurs: Fans von minimalistischem Schmuck sollten am Black Friday im Onlineshop von Sansoeurs vorbeischauen. Denn das spanische Modelabel vergünstigt seine Schmuckstücke sonst nie.

Topshop: Die britische Modekette hat die komplette Kollektion um 50 Prozent reduziert.

All Saints: Wer schon immer in eine hochqualitative Lederjacke investieren wollte, kann diese bereits die ganze Woche bei All Saints um 30 Prozent günstiger ergattern. Das Angebot gilt auf die gesamte Kollektion des Labels.

Marionnaud: Bereits seit dem 20. November gibt es online bei der Parfümerie minus 20 Prozent auf alles.

Douglas: Bei der Beauty Sale Week wurden zahlreiche Produkte um bis zu 50 Prozent reduziert.

Beauty Bay: Der XL-Online-Beautystore gewährt auf zahlreiche Marken Rabatte.