Berlinerin legt Handys an die Kette

Ihr eigenes Label Xouxou Berlin startete Jentzsch Dib 2015. Die Handykette fing laut der Unternehmerin mit Bastelarbeit am Küchentisch an, heute helfen bei der Produktion 60 Leute in verschiedenen Werkstätten mit. Einige Wochen vor dem Weihnachtsgeschäft werden demnach 8.000 Handyketten im Monat produziert.

Der Name "Xouxou" kommt von "Schätzchen" - das Kosewort für den kleinen Sohn der Unternehmerin. Die Idee hatte Jentzsch Dib, als sie Mutter wurde. Sie war genervt, ständig ihr Handy zu suchen. Ein Fall von "Stilldemenz", sagt sie.