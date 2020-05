Aufgebrezelt

Sehen und gesehen werden – so lautet das Motto nicht nur beim Oktoberfest in München, sondern auch bei zahlreichen Kirtagen und ab 25. September auf der Wiener Wiesn. Da heißt es rein ins Dirndl und in die Lederhose, dazu die passenden Accessoires angelegt, die Haare kunstvoll geflochten und los geht’s.