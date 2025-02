Zwei Scheidungen und ein Schicksalsschlag: Was treibt eigentlich Zooey Deschanel?

Sie bleibt seit Jahren ihrer charakteristischen Retro-Frisur treu und spielte sich mit der Rolle der Titelfigur Jessica "Jess" Day in der Sitcom "New Girl" in die Herzens des Publikums. Doch was hat Zooey Deschanel seit dem Serien-Aus im Jahr 2018 eigentlich getrieben?

Was vielleicht nicht alle wissen, Deschanel verfolgt neben der Schauspielerei auch seit Jahren eine Gesangskarriere. 2020 war sie außerdem im Musikvideo zu Katy Perrys Song "Not the End of the World" zu sehen.