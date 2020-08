Zwei Jahre nach Verschwinden: Daniel Küblböck wird für tot erklärt

"Der Verschollene wird aufgefordert, sich bis spätestens 25. September 2020 beim Amtsgericht Passau (...) - Abteilung für Verschollenheitssachen - zu melden, widrigenfalls er für tot erklärt werden kann", zitiert das Blatt aus dem Bericht. Außerdem werden alle Personen aufgefordert, "die Auskunft über den Verschollenen geben können, dem Gericht bis zu dem angegebenen Zeitpunkt Anzeige zu machen."

Der 1985 geborene Sänger hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens seinen Hauptwohnsitz noch in Salzweg im bayrischen Landrkreis Passau, obwohl er zuletzt in Berlin wohnte. Vor zwei Jahren war er vor der Küste Kanadas in der Labradorsee über Bord der "Aida Luna" gegangen und galt seitdem als verschollen.