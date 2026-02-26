Missbrauchs-Klage: "Zurück in die Zukunft"-Star soll Frau als Sklavin gehalten haben

Der US-amerikanische Schauspieler Crispin Glover wurde vor allem durch seine Rolle als George McFly im Film "Zurück in die Zukunft" bekannt. Aktuell sorgt eine aufsehenerregende Klage gegen ihn für Schlagzeilen: Eine Ex-Freundin wirft ihm vor, sie in seinem Haus als "Sexsklavin" gefangen gehalten zu haben. Klage: Crispin Glover soll Frau missbraucht haben Laut Gerichtsunterlagen, die dem Promiportal Page Six vorliegen, behauptet die Frau, die in den Akten anonym bleibt und als Jane Doe bezeichnet wird, dass sie 2024 von dem Schauspieler unter falschen Vorwänden missbraucht worden sei. In der Klage gehe unter anderem um "Körperverletzung, Betrug und unrechtmäßige Zwangsräumung". "Herr Glover lockte Jane Doe zunächst mit falschen Versprechungen und manipulierte sie, sodass sie ihr Zuhause und ihre Habseligkeiten in Großbritannien aufgab, um als seine Assistentin in der Unterhaltungsindustrie zu arbeiten", heißt es Page Six zufolge in der Klage.

Der heute 61-Jährige soll Doe angeblich eine Unterkunft und einen Job versprochen haben. "Als Frau Doe jedoch auf das Angebot einging, ihre Zelte [in England] abzubrechen und nach Los Angeles zu ziehen, geriet sie in eine beunruhigende Situation, in der Herr Glover ihre Handlungen kontrollieren, ihren Aufenthaltsort überwachen und sie im Grunde genommen als seine Lebensgefährtin/Sexsklavin halten wollte", heißt es in den Unterlagen weiter. Der Klage zufolge soll Glover die Frau später "rechtswidrig vertrieben" haben, nachdem sie "deutlich gemacht hatte, dass sie sich nicht einfach den zunehmend bizarren und unangemessenen Forderungen von Herrn Glover fügen würde".