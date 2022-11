Zum 1. Mal ohne Queen: Wie die britische Königsfamilie heuer Weihnachten feiert

Es wird allerdings erwartet, dass sich Prinz William und Ehefrau Kate, ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis sowie Charles' Geschwister Prinzessin Anne und Prinz Edward den Feierlichkeiten anschließen. Typischerweise steht auch ein Gottesdienst-Besuch am Programm. Ob der in Ungnade gefallene Prinz Andrew kommt, sei dem Mirror zufolge unklar.

Weihnachts-Premiere für Charles

Auf Charles wartet heuer seine erste Weihnachtsansprache als Monarch. Im vergangenen Jahr hatt die Queen ihre letzte Rede gehalten. "I wish you all a very happy Christmas", sagte sie und gab tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Im Zentrum der Rede stand das Andenken an ihren gestorbenen Mann Prinz Philip. "Obwohl es für viele eine Zeit großer Freude und Fröhlichkeit ist, kann Weihnachten schwierig sein für diejenigen, die geliebte Menschen verloren haben", sagte die Queen und fügte hinzu: "Besonders in diesem Jahr verstehe ich, warum." Der Prinzgemahl war im April zuvor im Alter von 99 Jahren gestorben.